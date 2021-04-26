Известная украинская блогерша и модель стала лицом 'Киев-Баскета'

Сегодня "Киев-Баскет" официально объявил о присвоении статуса амбассадора известной украинской блогерше и модели Анне Сулиме. Девушка стала официальным лицом клуба с прицелом на следующий сезон 2021/22, однако первые совместные проекты будут реализованы еще в нынешнем сезоне.

Согласно заявлению, Сулима стала первым амбассадором в истории клуба. Основной ее задачей будет продвижение украинского баскетбола в массы, а именно - популяризация столичного клуба среди молодого поколения.

Новый вид сотрудничества стал новым как для "Киев-Баскета", так и для самой блогерши, которая оказалась намного ближе к украинскому баскетболу и к столичному клубу, нежели может показаться на первый взгляд.

Анна Сулима: от реалити-шоу до сотрудничества с мировыми брендами

Анна Сулима – украинская блогерша и модель, участница реалити-шоу "Топ-модель по-украински" и "Супер топ-модель по-украински". В социальной сети Instagram Анна имеет почти 270 тысяч подписчиков, что является уже серьезным подспорьем для расширения фанатской аудитории и работы с потенциальной фанатской базой.

Свою популярность Сулима набрала достаточно быстро, благодаря незаурядной внешности и поведению в одном из популярных украинских реалити-шоу на Новом канале. Дерзкая девушка с хрипотцой в голосе, она заняла пятое место на проекте, однако затем вернулась в Суперсезон, заставив о себе говорить еще больше.

После участия в "Супермодели по-украински" приглашения посотрудничать от украинских звезд не заставили себя ждать. В частности, увидеть Анну можно в клипах "Пей Вода" Quest Pistols Show и "My Fame" Ричарда Горна.

Также девушка продолжила развиваться не только в моделинге, но и в блогерстве. Она сотрудничает с крупными брендами техники и одежды, успев поработать с Apple.

Какая связь с баскетболом?

Связь блогерши с "Киев-Баскетом" не случайна – девушка посещала большинство домашних поединков команды еще в первом сезоне жёлто-чёрных в Суперлиге, поддерживая общение с игроками того "серебряного" состава.

Недавно Анна получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного – баскетболиста Августина Козанчука, который параллельно занимается музыкой и выпустил несколько довольно популярных композиций под псевдонимом SOV7DRUGOY.

Августин имеет богатый опыт выступлений в украинском баскетболе и даже успел поиграть в Суперлиге в сезоне 2015/16 за запорожскую "Хортицу".

Помимо "Хортицы" Августин выступал за "Нико-Баскет", за киевский "Авангард", а также за "Винницкие зубры".

На данный момент Козанчук защищает цвета "Житомира" в Высшей лиге, ведя борьбу за плей-офф турнира. В семи играх он в среднем набрал 6 очков, совершил 2 подбора и 3.3 передачи.

Возлюбленная Августина решила не отставать и также решила погрузиться в мир украинского баскетбола, выбрав путь амбассадорства.

Какое основное направление сотрудничества?

Основную цель своего амбассадорства Сулима видит в популяризации украинского баскетбола и бренда "Киев-Баскета". По сути, являясь официальным лицом клуба, девушка будет оказывать максимальное содействие в продвижении киевлян, в частности, работая со своей многотысячной аудиторией.

"Миссия амбасадорства ответственная, ведь привлечение большего количества людей к этому прекрасному виду спорта, за которым я наблюдаю уже не один год, будет иметь только положительные последствия для украинской молодежи", – заявила Анна.

По словам девушки, над предложением она долго не думала, так как давно следит за столичным клубом в роли зрителя.

"Я давно слежу за "Киев-Баскетом" и неоднократно посещала игры команды, пока это было возможно. Теперь я попробую себя в новой роли, не просто в роли зрителя, теперь я – часть профессионального баскетбольного клуба", – подчеркнула Сулима.

"Киев-Баскет" уже успел анонсировал грядущие розыгрыши с блогершей, а также ряд новых проектов, которые "помогут привлечь к баскетболу максимально возможную аудиторию как в Киеве, так и по всей Украине".

Помимо этого, киевляне не планируют останавливаться на достигнутом и продолжают работу в развитии бренда посредством амбассадорства.

"Мы с огромной гордостью открываем для себя новое направление сотрудничества с известными личностями, которые будут помогать нам вдохновлять баскетболом все больше и больше граждан", – подытожили в клубе.