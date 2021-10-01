Испытание чемпионом в Харькове: анонс матчей в Суперлиге Windrose 1 октября

В баскетбольной Суперлиге Windrose в пятницу, 1 октября, будут сыграны сразу три матча регулярного чемпионата баскетбольной первенства. Так, действующий победитель первенства "Прометей" сыграет в Харькове с местными "Сокола". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Первое октября

"Кривбасс" – "Тернополь"

Кривой Рог, СК КТУ

Начало – 18:00

Трансляция – Obozrevatel TV

В первом матче дня новичок Суперлиги в сезоне 2021/22 "Кривбасс" сыграет дома против БК "Тернополь". Обе команды проиграли свои стартовые матчи сезона: "Кривбасс" разгромно уступил "Николаеву" на выезде, а "Тернополь" дома не удержал "Киев-Баскет".

Кроме противостояний на площадке в этом матче будет интересна дуэль молодых тренеров – Артем Слипенчук против Дмитрия Забирченко. Для клуба из Кривого Рога это будет первый домашний матч сезона, в то время как тернопольчане впервые сыграют на выезде.

Видео дня

Если учитывать дебютные выступления команд в регулярке, то статус фаворита по игре больше подходит гостям, но выступление на чужой площадке и желание соперника победно стартовать перед своими фанами может уровнять шансы команд. Будет интересно.

"Николаев" – "Киев-Баскет"

Николаев, СК "Надежда"

Начало – 19:00

Трансляция – YouTube ФБУ

"Корабелы" сыграют второй подряд домашний матч на старте регулярного чемпионата, в то время как "Киев-Баскет" во второй раз будет играть на выезде. "Корабелы" убедительно смотрелись на фоне дебютанта в первом туре, но столичный клуб, безусловно, станет более серьезным испытанием для коллектива Ариса Вецвагарса.

В этом матче также стоит выделить тренерскую дуэль, ведь в Николаеве встретятся два латвийских специалиста. В этой игре за "Николаев" может дебютировать еще один легионер – форвард Сэмюэл Дэниел, подписание которого было уже после игры с "Кривбассом". Айнарс Багатскис одним из первых завершил формирование ростера своей команды, которая выглядит довольно сбалансированной и боеспособной на старте сезона. Но домашняя для "Николаева" площадка СК "Надежда" – это фактор, который всегда надо учитывать любому сопернику.

"Харьковские Соколы" – "Прометей"

Харьков, СК "Локомотив"

Начало – 19:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Последним начнется матч в Харькове, где местные "Соколы" попытаются оказать сопротивление действующему чемпиону "Прометею". Команда Ронена Гинзбурга в этом сезоне еще не проигрывала, выиграв три матча в квалификации Лиги чемпионов, выиграв матч за Суперкубок у "Будивельника" и стартовый матч чемпионата против "Запорожье". "Соколы" в своем первом официальном матче проиграли в Днепре.

Опять стоит сказать о тренерской сюжетной линии в этом матче, ведь именно Валерий Плеханов в финале-2021 руководил "Запорожьем" в серии с "Прометеем". Сейчас большинство команд в лиге выглядят андердогом в матчах против чемпиона Украины, но этот статус может только помочь без лишних мыслей продемонстрировать свой лучший баскетбол и попробовать создать проблемы сопернику.