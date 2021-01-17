Игры в Запорожье, Николаеве и Черкассах: анонс Суперлиги Париматч 17 января

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 17 января, будут сыграны три поединка в Суперлиге Париматч.

Запорожье - Днепр

Запорожье, ДС Юность

Начало матча - 13.00

Трансляция - YouTube ФБУ

В первой встрече воскресенья Запорожье дома сыграет против Днепра. Для хозяев это будет первый поединок текущей недели, Днепр сыграет второй раз после победы над Харьковскими Соколами.

Первая встреча команд завершилась уверенной победой команды Дениса Журавлева (82:63). Запорожцы в 2021 году уже добыли одну неожиданную победу над фаворитом, преодолев Киев-Баскет, теперь команда Валерия Плеханова попытается преподнести еще одну сенсацию - на этот раз в домашнем матче против действующего чемпиона.

Николаев - Одесса

Одесса, УСК Одесса

Начало матча - 14:00

Трансляция - XSPORT

В Николаеве сыграют две команды, которые свои первые матчи недели проиграли - Николаев дома уступил Химику, а Одесса на выезде потерпела поражение от Мавп. Встреча команд в первом круге завершилась домашней победой Одессы, попытается сегодня удвоить преимущество в сезонной серии. Николаев, в свою очередь, попытается одержать третью победу в регулярном чемпионате в матче с командой, которая по сезону имеет лучшие показатели на подборах и лучше движет мяч. Николаевцы имеют лучший процент реализации двухочковых, делают меньше потерь и играют более результативно, набирая в среднем на 5 очков больше соперника. Противостояние Николаева и Одессы всегда принципиально - не является исключением и сегодняшний матч, которым команды закроют для себя 11-й тур.

Черкасские Мавпы - Химик

Черкассы, ПС Строитель

Начало матча - 16:00

Трансляция - Oboz TV

В заключительном матче игрового дня Черкасские Мавпы дома сыграют против Химика. Команда Максима Михельсона в первой встрече команд потерпела выездное поражение (61:64) и будет пытаться сравнять счет в сезонной серии и добыть четвертую победу в сезоне. Южненцы за счет мощного рывка в четвертой четверти выиграли свой первый выездной матч недели против Николаева, Мавпы также в этом туре стартовали удачно, одолев на домашней площадке Одессу. Химик идет в верхней части турнирной таблицы, выиграв 10 из 15 поединков сезона и сегодня будет играть против команды одного из аутсайдеров без главного тренера Виталия Степановского, который продолжает восстанавливаться после коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" в матче-триллере в овертайме проиграл дома "Тернополю".