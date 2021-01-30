Игры "Будивельника" и "Одессы": анонс Суперлиги Париматч 30 января

В субботу, 30 января, в чемпионате Украины по баскетболу будут сыграны два матча киевский "Будивельник" примет "Химик", а БК "Одесса" отправится в гости к "Тернополю".

30 января

Будивельник - Химик

Киев, ПС Венето

Начало матча - 16:00

Трансляция - Oboz TV, YouTube ФБУ

Столичный клуб сыграет второй матч за неделю и попытается реабилитироваться за домашнее поражение от Одессы. Но задача у команды, которую возглавил Игорс Миглиниекс не из легких - в гости приехал южненский Химик, который является одной из команд из топ-6 турнирной таблицы. Южненцы, как и их сегодняшний соперник, в первой игре недели проиграли, потерпев выездное поражение от Тернополя.

Первая встреча Химика и Будивельника завершилась выездной победой киевлян, которые попытаются удвоить преимущество в сезонной серии и выиграть первый матч под руководством нового главного тренера - третьего для команды в этом сезоне.

Тернополь - Одесса

Тернополь, ФОК

Начало матча - 18:00

Трансляция - YouTube ФБУ

Во втором матче игрового дня Тернополь сыграет дома против Одессы и попытается завершить января пятой победой подряд. В 2021 году команда Дмитрия Забирченко еще не проигрывала. Одесса, в свою очередь, после волевой победы в столице попытается сравнять счет в сезонной серии с мощным Тернополем.

Команды подходят к матчу без кадровых потерь и, надеемся, подарят очередной матч регулярного чемпионата с насыщенным игровым сюжетом. Обеим командам нужно решать турнирные задачи: Тернополь пытается улучшить свое положение в верхней части турнирной таблицы, а Одесса цепляется за место в восьмерке.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Запорожье" уверенно одолел "Николаев" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.