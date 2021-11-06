"Химик" обыграл "Одессу" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 6 ноября, был сыгран единственный поединок регулярного сезона Суперлиги Windrose. В Южном местный "Химик" обыграл "Одессу" – 72:58.

Хозяева очень уверенно начали первую десятиминутку. Одесса позволила Химику набрать всего 4 очка за 9 минут старта и оформила двузначный отрыв. Однако последняя четверть минута лучше удалась гостям, которые организовали рывок 5-0 и смогли остаться в игре.

Во второй четверти Химик выровнял ситуацию на площадке, несмотря на низкую точность бросков из-за дуги. Уже на 14-й минуте матча команда Виталия Степановского достигла отметки в 10 промахах с дальней дистанции (1-11). При этом одесситы тоже неудачно действовали на периметре, но делали вдвое меньше неудачных попыток. Далее Химик стал активно попадать трехочковые броски. Делано Спенсер и Александр Ковляр реализовали две дальние попытки, что позволило Химику перехватить инициативу и уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

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Третья четверть началась с жесткой защитной борьбы. В медиа тайм-аут в середине десятиминутку соперники на двоих набрали всего 9 очков. После паузы результативность увеличилась. В таких условиях лучше себя чувствовал Химик, сумевший оторваться от соперника на двузначное расстояние. Уверенности гостям добавили три эффектных момента в исполнении Деона Эдвина – степ-бэк из-за дуги с завалкой соперника на паркет, блок-шот в стиле чейз-даун и базер под сирену с завершением четверти.

В заключительной десятиминутке Одесса не смогла переломить ход игры. Давала о себе знать короткая ротация. Главный тренер хозяев Олег Юшкин выпустил на площадку всего 7 игроков, в то время как в Химике было задействовано 9 исполнителей.

Одесса следующий поединок сыграет дома 12 ноября против Киев-Баскета. Химик в тот же день будет принимать Тернополь.

Одесса – Химик – 58:72 (17:9, 16:25, 11:22, 14:16)

Одесса: Келлисон 21, Агафонов 13о+7пд, Фицпатрик 6о+10пд, Леймонис 5, Носков 5о+9пд – старт, Марченко 5, Шорсткий

Химик: Ковляр 14, Антипов 10о+9пд, Спенсер 9о+5пд, Моррис 6о+7пд, Рябчук 3 – старт; Эдвин 19о+5пд, Казак 9, Мироненко 2, Завадский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Слобожанском чемпион Украины "Прометей" с крупным счетом победил БК "Запорожье" 91:63, а "Будивельник" обыграл "Черкаськи Мавпы" (100:82), а "Кривбасс" был сильнее "Николаева" (86:62).