Гостевая проверка для "Мавп" и "Николаева": анонс Суперлиги Париматч 31 января

В воскресенье, 31 января, состоятся очередные две игры чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч.

Запорожье – Черкаськи Мавпы

Запорожье, ДС Юность

Начало – 14:00

Трансляция – Xsport, YouTube ФБУ

Запорожье и Черкаськи Мавпы второй раз сыграют в текущем сезоне в регулярном чемпионате. В конце октября в Черкассах убедительно победили гости – 98:66.

Для Мавп поединок будет первым на этой неделе. Запорожье два дня назад победило дома Николаев – 89:74.

Для хозяев матч будет пятым подряд дома. В четырех предыдущих они победили. Для Черкаських Мавп это первый выезд в новом году.

Харьковские Соколы – Николаев

Харьков, ПС Локомотив

Начало – 16:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

В первом очном поединке сезона Николаев победил дома Соколов – 81:73.

С начала года харьковчане лишь раз играли дома, уступив Днепру. Всего в последних пяти поединках Соколы добыли одну победу.

Поединок против Николаева станет дебютным в Суперлиге Париматч для нового тренера Соколов Ренатаса Курилионокаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" на родном паркете дворца спорта "Венето" уступил "Химику" (82:91), а БК "Тернополь" в тяжелом матче обыграл гостей из "Одессы" (95:85).