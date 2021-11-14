Финляндия – Украина : появилось видео лучших моментов баскетбольного матча женских сборных

Женская сборная Украины по баскетболу добыла победу во 2-м туре отбора на ЧЕ-2023. В Финляндии наши девушки разобрались с местной сборной - 71:77.

Уже с первых секунд наши девушки захватили инициативу на паркете. Подопечные Радуловича мощными атаками просто смели защитные ряды оппоненток. Украинки точно бросали, легко забирали подборы и легко организовали рывок 8:20.

Вплоть до середины третьей четверти "желто-синие" лидировали в счете, однако финки смогли догнать украинок. Лишь в заключительной четверти усилиями Ягуопой "желто-синие" добыли победу.

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Свой следующий поединок подопечные Срджана Радуловича проведут 24 ноября 2022 года в гостях против Литвы.

Напомним, что в четверг, 11 ноября украинки со счетом 90:71 сенсационно обыграли команду Франции в первом туре отбора Евробаскет-2023.