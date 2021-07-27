Федерация баскетбола Украины запустила мобильное приложение для Android

В ходе подготовки к новому баскетбольному сезону Федерация баскетбола Украины представляет еще одну фишку для болельщиков. Отныне нашим мобильным приложением могут пользоваться не только владельцы iPhone, но и мобильных устройств Android.

Скачать приложение для Android можно по этой ссылке.

Ранее ФБУ стала первой в Украине федерацией, которая выпустила свое приложение для iPhone. Отныне аудитория пользователей существенно расширена.

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Важным акцентом приложения есть статистическая платформа, где пользователи, кроме календарей всех чемпионатов Украины, уже могут следить за статистикой и иметь доступ к удобным фильтрам лидеров чемпионатов и команд.

И конечно, вы можете найти в приложении весь спектр актуальных баскетбольных новостей.

Напомним, приложение для iPhone можно загрузить по этой ссылке.