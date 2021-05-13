ФБУ показала лучшие моменты последней недели регулярного сезона Суперлиги Париматч

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) определилась с лучшими моментами последней игровой недели регулярного сезона Суперлиги Париматч. В десятку вошли эпизоды из матчей, которые состоялись 4-9 мая.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, третье место в хит-параде занял лидер чемпионата Украины по блок-шотам центровой "Черкаських Мавп" Дмитрий Скапинцев. Он подтвердил свое реноме, не позволив забить американскому легионеру "Запорожья" Дервону Прессли.

На второй позиции в рейтинге оказался дуэт из "Киев-Баскета". Павел Крутоус организовал быструю атаку, отдал пас на Александра Мишулу и завершил ее эффектным броском сверху после ответной передачи.

Первое место занял слэм-данк форварда "Запорожья" Андрея Грицака в поединке с "Будивельником". Он не побоялся сопротивления со стороны Брайса Джонсона и красиво завершил стремительную атаку.

Напомним, что ранее ФБУ назвала лучших игроков регулярного сезона Суперлиги Париматч.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" обыграл "Черкаськи Мавпы" на старте плей-офф чемпионата Украины по баскетболу.