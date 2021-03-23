ФБУ показала лучшие моменты игровой недели Суперлиги Париматч

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) определилась с лучшими моментами очередной игровой недели Суперлиги Париматч, в рамках которой с 17 по 21 марта состоялось 10 поединков.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, третье место в хит-параде занял снайпер "Будивельника" Ингус Яковичс, который оформил пять точных трехочковых подряд и стал главным героем матча с "Прометеем".

Вторую строчку занял баскетболист клуба из Каменского Ди Джей Стефенс, который поставил слэм-данк через одного из лучших блокирующих в чемпионате Украины – форварда "Запорожья" Андрея Грицака.

На первой позиции оказался американский форвард "Тернополя" Аверейл Югба, который забил сверху броском под названием мельница.

Напомним, что "Киев-Баскет" продолжает единолично лидировать в Суперлиге, опережая "Днепр" и "Прометей" на три и четыре победы, соответственно. Также к фаворитам сезона подтягивается "Тернополь". "Черкаськи Мавпы" закрепились на восьмом месте, которое дает последнюю путевку в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" совершил невероятный камбэк и одержал победу над южненским "Химиком".