Два матча в Каменском: анонс полуфинала Суперлиги Париматч 2 июня

В Каменском в среду, 2 июня, состоятся сразу два поединка полуфинала плей-офф Суперлиги Париматч. Третий матч серии сыграют местный "Прометей" и "Днепр", а вот "Запорожье" и "Киев-Баскет" проведут уже четвертую встречу.

"Прометей" – "Днепр"

Каменское, СК "Прометей"

Счет серии – 1: 1

Начало – 18:00

Трансляция – XSport, YouTube и сайт ФБУ

В двух предыдущих матчах в Днепре команды обменялись победами. Как отметил накануне тренер "Днепра" Дмитрий Болдаев, на игре команды в последнее время сказалось физическое истощение.

Большое влияние на итог следующего поединка будет оказывать фактор того, как команды смогут восстановиться и к нему подготовиться. У каменчан после стартовых матчей полуфинала остается преимущество в игре под щитами. Лидером здесь является Шон Эванс, у которого в среднем 11 подборов за матч.

Зато баскетболисты "Днепра" значительно метко пробивают штрафные.

"Запорожье" – "Киев-Баскет"

Каменское, СК Прометей

Счет серии – 1:2

Видео дня

Начало – 21:30

Трансляция – Obozrevatel, YouTube и сайт ФБУ

Запорожцы в первом домашнем матче полуфинала были очень близки к победе. Без сомнения, они имеют такие же победные намерения и на второй домашний поединок. Однако на самом деле он для них лишь номинально является домашним.

Запорожские арены в этот вечер не могут приютить все спортивные мероприятия, поэтому пришлось переезжать в Каменское. Клуб организует выезд туда также и болельщиков, однако фактор родных стен все же нивелируется.

Впрочем предыдущие матчи соперников показали, что в конце сезона предел прочности есть и у киевлян. Поэтому запорожцам остается найти оптимальные пути ее преодоления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины обнародовала обращение к министру финансов Сергея Марченко.