'Днепр' во второй раз в сезоне победил 'Киев-Баскет' в Суперлиге Favbet

В субботу, 13 января, проходят очередные поединки чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. В рамках бабла в Луцке "Днепр" в напряженной игре одержал победу над "Киев-Баскетом" – 76:66. Ранее "Кривбасс" одержал первую победу в сезоне обыграв "Старый Луцк" со счетом 71:70.

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Днепряне лидировали большую часть игрового времени, но киевляне удачно отыграли третью четверть, благодаря чему получили первое лидерство в матче по итогу 30 минут. Но в четвертой десятиминутке решающий рывок в матче провел Днепр и, выиграв четверть 24:11, одержал победу.

Победители лучше атаковали с дальней дистанции и выиграли подбор, а удачная игра лидеров – Тимофеенко, Закурдаева и Конева – гарантировала команде Владимира Коваля положительный результат.

Именно Владимир Конев стал лучшим игроком матча с 19 очками, 6 подборами, 3 блок-шотами и 2 передачами (РЭ 23). Стоит отметить и набравший 28 очков Брентли Байнума из Киев-Баскета, став самым результативным игроком матча.

Днепр одержал 14 победу подряд, а Киев-Баскет потерпел 9 поражения и опустился ниже отметки в 50% побед.

Завершать бабл в Луцке днепряне матчем против Черкаських Мавп, а Киев-Баскет сыграет с Кривбассом.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Луцк, ДЮСШ

Днепр - Киев-Баскет 76:66 (25:20, 15:17, 12:18, 24:11)

Днепр: Конев 19 + 6 подборов + 3 блок-шота, Тимофеенко 16 + 9 подборов + 4 передачи - 4 потери, Закурдаев 15, Горобченко 8, Сипало 3 - старт, Колдомасов 5, Дубоненко 5, Сорочан 3 + 4 подбора, Тарасенко 2 + 8 подборов

Киев-Баскет: Байнум 28, Зайцев 12+5 подборов, Кошеватский 10, Заплотинский 6+8 подборов – 3 потери, Фреш-Стаханов 2 — старт, Стародуб 5+4 подбора, Кисильчук 3, Когут 0, Юрченко 0

Кривбасс одержал первую победу в сезоне Суперлиги Favbet

Кривбасс одержал первую победу в сезоне Суперлиги Favbet, обыграв в рамках луцкого баблу Старый Луцк со счетом 71:70.

Кривбасс лучше начал матч, попав в первой четверти 5 из 9 трехочковых (у Старого Луцка за это время одно дальнее попадание) и выиграв подбор 10:3. В конце десятиминутки Кривбасс выигрывал +13, но концовка четверти и начало второй осталось за Старым Луцком (15:6 первая половина десятиминутки за хозяевами), который перехватил инициативу и даже вышел вперед.

Ровная концовка первой половины игры завершилась преимуществом Старого Луцка +2 до большого перерыва.

Перерыв затянулся почти на 1.5 часа из-за масштабной воздушной тревоги в Украине и это лучше повлияло на криворожскую команду. Удачное начало четверти позволило Кривбассу повести +8. Несколько раз Старый Луцк после этого возвращался на расстояние одной атаки, но Кривбасс снова доводил свое преимущество до тех же восьми очков.

Впрочем, в четвертой четверти Старому Луцку все же удалось выровнять игру - последние две минуты начались при равном счете 69:69. Род в проходе вернул преимущество Кривбасса, в ответ Коровяков заработал два штрафных, но реализовал только один из них. Род неудачно завершил следующую атаку Кривбасса и у Старого Луцка была 31 секунда, чтобы вырвать победу, но Марков и Прозапас не попали свои броски, позволив Кривбассу праздновать долгожданную победу.

При равенстве большинства статистических показателей обратим внимание, что Кривбасс набрал 17 очков после потерь соперника (у Старого Луцка таких 6 очков) и 11:2 Кривбасс перевесил по очкам второго шанса.

Самым результативным в матче стал легионер Кривбасса Лейтерренс Рид, набравший 24 очка.

Кривбасс выиграл первый матч в сезоне и прервал свою 14-матчевую серию поражений, хотя и остается на последнем месте. Старый Луцк проиграл 12-й матч из 17, занимая 8-ю позицию в турнирной таблице.

В последний день луцкого бабла хозяева сыграют против Запорожья, а Кривбасс встретится с Киев-Баскетом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ДЮСШ

Кривбасс - Старый Луцк 71:70 (25:16, 13:24, 18:9, 15:21)

Кривбасс: Род 24 + 5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата, О. Бречка 7 + 6 подборов + 7 передач, Бибков 9, Мельник 4, Тищенко 9 + 5 подборов – старт; Мартынов 13 – 4 потери, Василенко 3, Е. Бречко 2, Железняк 0

Старый Луцк: Мусиенко 1+6 передач, Коцько 7, Прозапас 8, Дюпин 4, Томас 13+5 подборов – старт; Коровяков 12 + 8 подборов, Марков 12, Джексон 8 – 5 потерь, Бедлинский 5, Глушко 0, Панфилов 0