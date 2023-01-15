''Днепр'' уверенно победил ''БИПУ'' в Суперлиге Parimatch

Баскетбольный клуб "Днепр" одержал победу в заключительном матче игровой недели чемпионата Украины в Суперлиге Parimatch. Встреча в домашнем бабле против одесской "БИПЫ" завершилась со счетом 80:66.

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Днепр лидировал в счете в течение всего матча, позволив одесситам выиграть лишь четвертую четверть, в которой у хозяев уже достаточно комфортное преимущество. Стоит отметить мощную игру лидеров команды Тимофеенко и Закурдаева, набравших на двоих больше половины командных очков – 48.

Единственный компонент по которому у БИПЫ было преимущество — это процент реализации трехочковых, по всем остальным показателям преимущество было у Днепра. В частности, команда Павла Агапова, руководившего Днепром во втором матче подряд, выиграла борьбу под щитами, набрав в трехсекудной на 16 очков больше, чем гости, а также имела преимущество по очкам в быстром нападении — 19-4.

Днепр завершил домашний уикенд победой со счетом 80:66 и взял реванш у БИПЫ за поражение в первом круге. Днепр остается на четвертой позиции с 10 победами в 15 матчах, а БИПА остается на втором месте с 11 победами и 3 поражениями.

Днепр - БИПА 80:66 (21:20, 19:12, 25:16, 15:18)

Днепр: Тимофеенко 25 + 14 подборов + 3 передачи - 3 потери, Закурдаев 23 + 6 передач + 5 подборов - 4 потери, Сорочан 13 + 6 подборов - 4 потери, Тарасенко 4, Ольховецкий 0 + 3 передачи - старт, Бондарчук 8, Загреба 7, Колдомасов 0, Бачурин 0, Ущерб 0

Бипа: Ткаченко 13 + 8 подборов + 4 передачи - 4 потери, Кадыгроб 13, Кабацюра 8 + 7 подборов - 3 потери, Рябчук 8 + 4 подбора + 3 передачи, Малиновский 2 + 3 передачи - 5 потерь - старт, Шашков 14 - 4 потери, Конев 3, Рудык 3, Пестик 3, Унгурян 2, Устименко

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