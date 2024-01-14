'Днепр' одержал 15-ю победу в сезоне Суперлиги Favbet, победив 'Черкаськи Мавпы'

В воскресенье, 14 января, в чемпионате Украины по баскетболу проходит очередные поединки регулярного сезона в Суперлиге Favbet. В Луцке "Днепр" завершил луцкий бабл для себя победой над "Черкаськими Мавпами" со счетом 76:66, оставшись непобедимым в чемпионате.

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Черкасские Мавпы дали бой лидеру первенства – за три четверти Днепр максимально выигрывал 7 очков и в каждой из десятиминуток на какой-то момент Черкасские Мавпы выходили вперед, хотя большинство времени и были в роли догоняющих.

Ключевым моментом в матче стала травма Сергея Скиры в концовке третьей четверти. На тот момент один из лидеров обезьян оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов, но в попытке отправить мяч в корзину он налетел на своего партнера Эрика Буна, неудачно приземлившегося на паркет плюс при падении получил локтем от Буна. Сразу после эпизода Скирю посадили в скорую и отправили на обследование в больницу.

Без Скары и в отсутствие Андрея Агафонова Черкаськи Мавпы уже ничего не смогли противодействовать высоким игрокам Днепра, которые в начале четвертой четверти оформили до +16 и довели матч до победы.

Самым результативным в матче стал Станислав Тимофеенко с 21 очком, а Даниил Сипало оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов (13 очков получил в первой четверти). У черкасской команды Джелейн Далкорт набрал 17 очков.

Днепр остался лидером чемпионата с 15 победами в 15 матчах, а Черкасские Мавпы, проиграв дважды в Луцке, опустились на 5 место по итогам второго круга – 10 побед в 18 играх.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Днепр — Черкаськи Мавпы 76:66 (26:25, 20:18, 17:14, 13:9)

Днепр: Сипало 17+10 подборов, Тимофеенко 21+7 подборов, Конев 5, Закурдаев 8, Горобченко 7+7 передач – старт; Дубоненко 10, Тарасенко 4, Сорочан 2, Колдомасов 2.

Черкаськи Мавпы: Далкорт 17, Кожа 14+13 подборов, Руслов 4+7 передач, Кузнецов 0, Новиков 16 – старт; Марченко 8, Бун Джуниор 5, Митирич 2, Назаренко 0