"Черкаськи Мавпы" сенсационно обыграли "Прометей": результаты Суперлиги Париматч 26 февраля

"Черкаськи Мавпы" сенсационно обыграли каменский "Прометей" в очередной игре регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команда Максима Михельсона была сильнее соперника на своей площадке – 94:90.

Хозяева паркета уже в первой четверти показали серьезности своих намерений, несмотря на статус аутсайдера. "Мавпы" сумели добиться преимущества в семь очков.

Вторая 10-минутка началась с рывка "Прометея". Подопечные Владимира Черния за две минуты забила семь очков, пропустив в ответ лишь два, и вышли вперед. Но баскетболисты из Черкасс молниеносно ответили отрывом 7:0.

После большого перерыва хозяева увеличили преимущество до "+9". Этот момент встряхнул фаворита. "Прометей", который выдал ударную двухминутку (10:2), вынудив Михельсона взять тайм-аут.

Перед решающим периодом гости имели пять очков отставания. Но их попытки совершить камбэк разбились об отличную игру Диона Райта и Дмитрия Скапинцева. В итоге "Мавпы" удержали победу.

В параллельной игре "Тернополь" на выезде обыграл "Николаев" – 73:79.

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