"Будивельник" примет "Кривбасс" и битва в Черкассах: анонс Суперлиги Windrose 18 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 18 декабря, будут сыграны очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. В Киеве "Будивельник" примет гостей из Кривого Рога, а "Черкаськи Мавпы" дома сыграют с "Николаевом".

Будивельник – Кривбасс

Киев, GYMMAXX

Начало матча – 14:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Откроет игровой день матч команд из разных полюсов турнирной таблицы. Будивельник уверенно идет среди лидеров и после вчерашних осечек Киев-Баскета и Харьковских Соколов команда Игорса Миглиниекса имеет шанс завершить календарный год на второй позиции.

Кривбасс идет девятым, имея 7 побед в активе в 21 матче, но накануне в Черкассах команда Артема Слипенчука одержала только вторую в сезоне выездную победу.

Видео дня

Фаворит этого матча очевиден. В Кривом Роге в первом круге Будивельник спокойно одержал победу 88:66, но можно быть уверенным, что Кривбасс сделает все для победы. Тем более что для криворожцев это последний матч в году, тогда как Будивельнику еще предстоит сыграть матч Кубка Украины 22 декабря.

Черкаськи Мавпы – Николаев

Черкассы, ДС Будивельник

Начало матча – 16:00

Трансляция – Obozrevatel

Ключевой матч для обеих команд, идущих на дне турнирной таблицы с 4 победами в сезоне. Проигравшая сегодня команда завершит год на последней позиции Суперлиги Windrose.

Черкаcьки Мавпы проиграли 8 домашних матчей подряд, тогда как Николаев в этом сезоне на выезде не побеждал вовсе, а серия поражений клуба достигла 7 матчей. Неудачные результаты руководство клуба не простило главного тренера Арниса Вецвагарса, отправленного в отставку. Сейчас команду возглавил 28-летний Александр Цикалюк.

В первом круге Черкаськи Мавпы и Николаев провели ровный матч. Тогда в спорткомплексе Надежда черкасцам не хватило совсем чуть-чуть до победы. Правда, с этого времени команды существенно изменились.

Нас ожидает интригующая битва, в которой обеим командам отступать некуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне лидер первенства "Прометей" подтвердил свой статус в домашней игре с "Тернополем". Коллектив из Слобожанского разбил соперника – 102:77.