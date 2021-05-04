"Будивельник" добыл яркую победу над "Киев-Баскетом" в Суперлиге Париматч

"Будивельник" добыл первую победу над "Киев-Баскетом" в нынешнем сезоне Суперлиги Париматч, выиграв столичное дерби со счетом 89:76.

Старт матча получился равным. Лидерство захватывала то одна, то другая команда, пока ближе к концу четверти подопечные Айнарса Багатскиса не ушли в пятиочковый отрыв благодаря результативной игре Тревина Тибодо, который записал на свой счет 10 пунктов.

Во второй десятиминутке качели на площадке продолжились. На трехочковые Александра Мишулы и Павла Крутоуса "Будивельник" отвечал точными бросками в исполнении Кивона Девенпорта и Брайса Джонсона. Перед большим перерывом "Киев-Баскет" выигрывал со счетом 44:41.

Третья четверть прошла под диктовку подопечных Игорса Миглиниекса, которые сначала позволили соперникам провести несколько удачных атак, а затем перехватили инициативу и не только догнали победителей регулярного сезона, но и оторвались на десять очков. Стивен Буртт управлял игрой "Будивельника", постоянно ассистируя Девенпорту, Брайсу и Реджи Джонсонам. Под конец десятиминутки баскетболистам Багатскиса удалось подтянуться к соперникам и сократить разрыв до пяти очков перед решающим отрезком дерби.

Четвертая четверть началась с трехочкового в исполнении Буртта, но Мишула, Близнюк и Тибодо ответили своими попаданиями и приблизились к соперникам на расстояние одного балла. "Строители" начали более собранно играть в обороне, не давая "Киев-Баскету" выполнять свободные броски, а в атаке лучшим образом себя проявляли все те же Буртт и Девенпорт. Это и позволило хозяевам легко довести дело до победы.

"Будивельник" – "Киев-Баскет" 89:76 (17:22, 24:22, 26:18, 22:14)

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" уступил "Прометею" в предыдущем матче чемпионата Украины по баскетболу.