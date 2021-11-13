Битва в Киеве за второе место и Днепр в Черкассах: анонс Суперлиги Windrose 13 ноября

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 13 ноября, играются очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. В Киеве "Будивельник" примет "Харьковские Соколы", а а "Черкаськи Мавпы" сыграют дома с "Днепром".

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

13 ноября.

Киев, GYMMAXX

Будивельник — Харьковские Соколы.

Начало матча - 14:00

Трансляция — УНИАН

Откроет игровой день матч в Киеве между Будивельником и Харьковскими Соколами. Команды играли относительно недавно – 28 октября, и тогда в Харькове местная команда, играя в открытый баскетбол, перестреляла соперника 105:99.

Перед встречей команды делят второе-третье место в турнирной таблице, имея по 9 побед в 13 матчах. Победитель этого матча выйдет на промежуточное место.

Видео дня

На этой неделе хозяева объявили о подписании двух опытных игроков – бывших игроков национальной сборной Украины Владимира Конева и Джерома Рэндла. Оба они находились на трибунах в предыдущей игре против Днепра, но теперь, возможно, мы увидим кого-то на площадке.

В четверг обе команды одержали уверенные победы, поэтому к очной встрече подходят в хорошем настроении. По комплектации и учитывая родные стены, фаворитом матча выглядит команда Миглиниеса, но в первом круге это не помешало Соколам переиграть соперника. Ожидаем не менее острой и интересной битвы.

Черкассы, ДС Будивельник

Черкаськи Мавпы — Днепр.

Начало матча - 16:00

Трансляция — Obozrevatel

Во втором матче дня Днепр после поражения в Киеве от Будивельника попытается победить в Черкассах.

Команда Дмитрия Болдаева продолжает играть нестабильно, чередуя сильные матчи с неудачными. Против Будивельника был неудачен, поэтому в Черкассах ожидаем победы

Мавпы проиграли 6 последних игр подряд, учитывая поражение от Киев-Баскета в Кубке Украины, но опытный разыгрывающий Генри Дугат уже освоился в команде с Соколами в предыдущем матче на его счету 18 очков и 8 передач. Поэтому команда близка к тому, чтобы прервать свою черную полосу.

Кто удачно подойдет к игре, кто лучше будет морально готов и кто лучше реализует свой потенциал? В этом матче фаворит не так очевиден, как это может показаться при взгляде на турнирную таблицу.

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 11 ноября, состоялись очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. В Киеве "Будивельник" обыграл "Днепр" (91:74), а "Черкаськи Мавпы" в овертайме уступили "Харьковским Соколам" (78:83).