Битва "Киев-Баскета" и "Прометея": анонс Суперлиги Париматч 10 января

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 10 января, состоятся 4 матча в Суперлиге Париматч.

В центральной игре первого тура регулярного сезона столичный Киев-Баскет сыграет против Прометея.

Киев-Баскет - Прометей

Киев, СК Венето-Спорт

Начало матча - 13:00

Трансляция - Setanta Sports

Обе команды неожиданно проиграли свои матчи после новогодней паузы - киевляне дома уступили Запорожью, а Прометей на выезде проиграл Тернополю. Поэтому сегодняшним соперникам просто необходима эта победа, ведь два поражения за три дня - слишком большая роскошь для команд, которые считаются одними из главных претендентов на титул. Первая встреча этих соперников в сезоне завершилась победой киевлян 81:71, поэтому желание взять реванш будет еще одной важной составляющей для команды с Каменского.

Киев-Баскет - Прометей

Химик - Днепр

Южный, СК Олимп

Начало матча - 14:00

Трансляция - XSPORT

Еще одно интригующее противостояние состоится в Южном, где встретятся финалисты Кубка Украины-2020. Именно на паркете СК Олимп Химик добыл эпическую победу в финале в начале октября, вырвав из рук Днепра четвертый кубок подряд. Поэтому у действующего чемпиона будет желание отомстить за поражение.

За гостей в этом матче имеет дебютировать Пух Джетер, за Химик свой первый матч после возвращения в команду уже провел Александр Антипов. Южненцы открыли год нервной домашней победой над Соколами, Днепр после зимней паузы играть впервые. Встреча команд в первом круге завершилась победой подопечных Денис Журавлева со счетом 93:83.

Химик - Днепр

Тернополь - Запорожье

Тернополь, ФОК

Начало матча - 16:00

Трансляция - Oboz TV

В Тернополе сыграют авторы главных сенсаций старта второй части сезона - обидчики Прометея и Киев-Баскета Тернополь и Запорожье соответственно, будут бороться за вторую победу в рамках игровой недели. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, как физической, так и психологической. На руку хозяевам играет факт домашнего матча, ведь подопечных Валерия Плеханова после изнурительной игры в столице ждала не менее изнурительная поездка в Тернополь. Первая встреча команд в сезоне завершилась выездным триумфом подопечных Дмитрия Забирченко (81:74), которые попытаются удвоить преимущество в сезонной серии.

Тернополь - Запорожье

Одесса - Харьковские Соколы

Одесса, УСК Одесса

Начало матча - 17:00

Трансляция - YouTube ФБУ

В заключительной игре воскресенья встретятся команды из нижней части турнирной таблицы - Одесса будет принимать Харьковских Соколов. Хозяева сыграют впервые в 2021 году, Соколы уже начали год с выездного поражения от Химика. Для обеих команд этот матч является неплохим шансом одержать победы, которую во время первой встречи соперников в Харькове оформили одесситы.

Соколы любят работать в нападении за счет индивидуальных действий, Одесса играет более командно. Интересно, что по сезону у Соколов лучше реализация дальних, преимущество на подборах и больше результативных передач в среднем за игру, но побед больше именно у одесситов, которые выиграли 4 из 12 матчей, в то время как у Соколов на одну победу меньше аналогичного количества сыгранных поединков.

Одесса - Харьковские Соколы

Турнирная таблица

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Черкаськи Мавпы" на последних минутах проиграли "Будивельнику" в Суперлиге Париматч.