6-я победа подряд. 'Запорожье' обыграло 'Старый Луцк' в Суперлиге Favbet

В воскресенье, 14 января, в чемпионате Украины по баскетболу проходит очередные поединки регулярного сезона в Суперлиге Favbet. В Луцке хозяева бабла принимали "Запорожье". Матч завершился победой гостей 80:65.

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Трехдневный баб в Луцке закрывали Запорожье и его хозяева Старый Луцк. К этому противостоянию запорожский клуб подошел с великолепной серией пяти побед подряд, а вот его соперник в течение двух дней неудачно выступал в домашнем бабле.

Лучане были исполнены желания реабилитироваться перед своими болельщиками и стартовали с рывка 10:0 в первые три с половиной минуты матча. События в стартовой четверти развивались настолько динамично, что Запорожье еще до первого перерыва сумело дать достойный ответ и минимально оставить четверть за собой (21:20). Этому преимуществу помогли три подряд попадания запорожцев из-за периметра в последние две минуты четверти.

Во второй десятиминутке Запорожье продолжало владеть инициативой. У Старого Луцка заметно ухудшилось качество игры в атаке, у игроков команды стало больше потерь. Запорожцы превосходили соперника по броскам с игры и в борьбе под щитами. Это позволило им уйти на большой перерыв в статусе лидера противостояния – 37:30.

Во второй половине игры команда Валерия Плеханова постоянно увеличивала свое преимущество. По ходу четверти N3 она достигала 12 очков. Уже в этом игровом отрезке дабл-дабл оформил Максим Никитин, просто блестяще выглядевший во всех матчах бабла. В конце концов, Запорожью удалось выиграть все четверти и одержать победу с общим счетом 80:65.

Этот успех стал для команды шестым подряд и в общей сложности одиннадцатым в чемпионате. Баланс Старого Луцка теперь составляет 5-13.

В составе победителей самым результативным игроком третий день стал Максим Никитин - 19 очков. К этому наследию он добавил 15 подборов. 16 очков набрал Александр Сизов.

В составе Старого Луцка 20 очков в свой актив записал Маркиз Джексон, 17 – Владимир Коцько.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ДЮСШ

Запорожье — Старый Луцк 80:65 (21:20, 16:10, 21:18, 22:17)

Запорожье: Сизов 16+2 перехвата, Хохоник 7+4 передачи - 3 потери, Быков 7+2 перехвата, Буц 7, Морозов 6 — старт, Никитин 19+15 подборов, Кабанов 8, Покоенко 7, Холод 3, Дмитренко 0, Величко 0.

Старый Луцк: Джексон 20 + 7 подборов + 3 передачи - 4 потери, Коцько 17, Томас 7, Дюпин 5, Мусиенко 4 - старт; Марков 7, Панфилов 3, Бедлинский 2, Коровяков 0, Прозапас 0.