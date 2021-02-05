Знаки зодиака в отношениях: отличительные черты

Судить о человеке по его знаку зодиака нельзя, однако некоторые врожденные особенности характера сказывают и на любовных вопросах.

Возможно, астрология поможет понять мотивацию тех или иных поступков вашего партнера? Одни могут более ценить романтические жесты, а другие – хозяйственность и практичность.

Овен

Для них самое главное в отношениях - уважение. Поэтому представители этого знака не сделают первый шаг, не будь они уверенны в своих силах на 100%. Потому что они бояться быть отвергнутыми, это может ранить их на всю жизнь.

Телец

Благодаря интуиции они почти всегда знают, что и как лучше. Боятся оказаться без денег и потому ненужными. Хотя в целом жизнерадостные и уверенные в себе. Искренне верят в настоящую и чистую любовь. Но постоянно требуют подтверждения любви к ним, пишет Kp.ru.

Близнецы

Серьезные отношения могут их напрягать, поэтому чрезмерного контроля Близнецов стоит избегать. Они любят флиртовать, это заряжает энергией. Поэтому походы в бар с друзьями или в клуб с подругами им необходимы. Но и слишком баловать их свободой не стоит.

Рак

Самое главное для них – это общие интересы и духовная близость. Готовы простить измену, но только физическую. Поэтому придется полюбить или хотя бы поддерживать представителей их знака в хобби и других интересах.

Лев

Умные интеллектуалы, а потому не терпят скандалы и глупости. Выедание мозгов и битье посуды? Долго Львы так не выдержат и пойдут искать счастья в других отношениях.

Дева

Романтичные и нежные, они предпочитают искать себе красивых и умных партнеров. Поэтому серьезных отношений может быть несколько. Не все могут соответствовать таким требованиям.

Весы

Очень не любят перемены. Поэтому давить на Весы и требовать смены статуса следует медленно и постепенно. И лучше так, чтобы они думали, будто сами приняли решение.

Скорпион

Смелые и временами дерзкие, они любят быть плохишами. Постоянные претензии или ревности, по их мнению, держат партнера в тонусе. Боятся, что без такого наглого поведения их попросту перестанут замечать и бросят.

Стрелец

Смелые и целеустремленные, зачастую хорошие любовники. Но именно неудача в интимной сфере – их самый большой страх.

Козерог

В отношениях ценит доверительность и отсутствие интриг. Однако периодически может ревновать, подкалывать, устраивать проверки. Просто потому, что монотонность вызывает в них скуку. Поэтому с Козерогами отношения ровными и гладкими никогда не будут.

Водолей

Терпеть не могут обыденность и предсказуемость. Поэтому представители этого зодиакального созвездия ненавидят рутину в отношениях. И когда им станет слишком скучно, могут начать искать нечто новое в чужой постели.

Рыбы

Им важна не только личная, но и профессиональная жизнь. Потому могут эмоционально опустошаться на работе. Терпеть не могут вранье, которое улавливают за версту. Если в отношениях нет честности, быстро это учуют и пойдут искать более доверительные отношения.

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