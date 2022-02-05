Да, хорошо, что Олимпийские игры стартовали. Да, это прекрасно.

Но я о менее хороших вещах хотел напомнить.

Практически все дисциплины в сноуборде не представлены нашими спортсменами: биг-эйр, слоупстайл, хаф-пайп, бордер-кросс. Ни о д н и м.

А знаете, почему? Конечно, знаете.

Я в сноуборде с 2006 года. Знаете, что изменилось за это время? Конечно знаете.

Знаете, сколько у нас хаф-пайпов в Украине? Неправильно - 1.

Ну, как 1. Просто вырытая канава на курорте Водяныки и гниющая насадка на ратрак для хаф-пайпа. Так ни дня и не работал этот хаф-пайп.

Видео дня

Знаете, сколько у нас сноупарков, построенных государством за все 30 лет независимости? Конечно, знаете.

Есть всего один сноупарк на Буковеле. И то подходящие фигуры строят только в январе, в самую последнюю очередь. И то, сейчас лыжная команда решила, что это ее собственность и не пускает сноубордистов тренироваться в сноупарке.

Из года в год ничего не меняется. Есть люди, есть какое-то финансирование, но формальное, неполное. Просвета, если честно, не видно вовсе. Я только о сноубординге говорю. Уверен, представителям других категорий тоже есть, что сказать.

Надежда, что мы когда-нибудь увидим в этих дисциплинах украинских спортсменов, только на обеспеченных людей, которые захотят сделать своих детей чемпионами, вложат в них деньги и время. Ну, и тренироваться они естественно будут за границей.

Так и живем. Из года в года. А Олимпиада, это, конечно, хорошее дело.