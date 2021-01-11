Зима в Украине уже близко: синоптик уточнила прогноз погоды

Во вторник, 12 января, погода в Украине будет сравнительно морозной, но в основном без осадков. А все потому, что страна будет находиться под влиянием мощной полосы высокого атмосферного давления.

Зато дальше ворвутся циклоны, которые принесут в некоторые регионы настоящую зиму со снегом и одновременно сильным ветром. Таким прогнозом поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 12 января снежок может пролетать в западной части, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах -2... -7 градусов, на юге около нуля. В течение дня в большинстве областей ожидается -2... +2.

Погода в Киеве 2 января не предусматривает существенных осадков, может только немного пролетать снег. Ночью столбики термометров покажут -3, а днем -1 градус.

Карта погоды в Украине 13 января Facebook Натальи Диденко

Синоптик отметила, что в среду, 13 января, циклон с юга Bartosz существенно усложнит погоду в юго-восточной части страны, на востоке и в Сумской области. Там прогнозируют снег, в частности мокрый и его налипание, дождь и сильный ветер.

Тогда как на остальную территорию будет влиять своими фронтами северный циклон Dimitrios. Он спровоцирует на улице настоящую зимнюю картинку, хотя сильных снегопадов не ожидается.

Кроме этого, в дальнейшем температура воздуха в Украине будет постепенно снижаться и в период 14-19 января достигать в ночные часы -14... -20 градусов. В Киеве пик морозов придется на 14-18 января.

"Похолодание не отменяется. Зима близко!" – подытожила свой прогноз Диденко.

Прогностическая диаграмма относительно погоды в Киеве Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на январь 2021-го и назвал даты морозов и снега в Украине.