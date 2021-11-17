Журналисты и правозащитники выступили в поддержку Владислава Есипенко

Более 150 украинских журналистов, правозащитников, студентов и преподавателей кафедр журналистики выступили в поддержку своего коллеги Владислава Есипенко – журналиста Радио Свобода, который работал в проекте "Крым.Реалии" и с марта 2021 находится за решеткой по надуманным обвинениям российских властей. Коллеги поблагодарили Есипенко за его работу, назвали его своим героем и пожелали скорейшего возвращения домой.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. Он рассказал, что журналисты написали трогательные обращения к Владиславу Есипенко, заполняя регистрационную форму на участие в мероприятии НСЖУ "В фокусе – Крым".

Томиленко сообщил, что сегодня, 17 ноября, НСЖУ проводит вебинар: "Крым.Реалии: Как журналистам работать под полным запретом".

Специальный гость события – жена арестованного Владислава Есипенко – Екатерина Есипенко.

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