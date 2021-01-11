Журналистка украинского телеканала призывала "спасти" Донбасс от ВСУ. Фото и объяснение

В сети нашли фотографию журналистки телеканала "112 Украина" Дарьи Чирах, где она держит листок с призывом "спасти Донбасс от украинской армии" и георгиевской лентой.

Архивным снимком 6-летней давности поделился в Facebook журналист ТСН Антон Страшко. В комментариях к посту Чирах ответила, что изменила свои взгляды и попросила не судить ее за "ошибки детства".

Дарья Чирах Facebook / Антон Страшко

Фото Дарьи Чирах в 2014 году Facebook журналист ТСН Антон Страшко

Скриншот

Комментарий к посту

После этого журналистка также высказалась об инциденте на своей Facebook-странице. Она заявила, что фотографию сделала в 2014 году и теперь ей очень стыдно.

"Тогда я еще была ребенком, дома начиналась война, мне было страшно, а вокруг была пропаганда. Если ты не разбираешься в политике и потому, что происходит вокруг – именно пропаганда и страх на тебя отлично действуют.

Я не могу сегодня оправдаться, что было тогда в голове – не понимаю. Однако тот 14-летний ребенок и сегодняшняя 20-летняя девушка – это разные люди с разными взглядами на жизнь", – написала Чирах.

Скриншот

Добавим, в комментариях к посту многие пользователи сети осудили девушку. Нашлись и те, которые призвали не делать поспешных выводов о ней.

Судя по информации из Facebook, журналистка родом из Донецка и учится в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Как писал OBOZREVATEL, бывшая террористка "ДНР", которая перешла на сторону Украины, Светлана Дрюк ("Ветерок") рассказала, как на Донбасс попадали российские военные. Она отметила, что боевую технику боевики пригоняли сами из Ростовской области РФ.