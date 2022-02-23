Журналист Associated Press провел репортаж из Киева на шести языках за один день. Видео

Иностранный журналист Филипп Кроутер за один день провел репортажи из украинской столицы Киева на шести языках. Он освещал ситуацию в государстве на английском, испанском, португальском, французском, немецком и люксембургском.

Соответствующее видео Кроутер опубликовал на своей странице в Twitter. Запись набрала почти 15 миллионов просмотров , более 130 тысяч лайков и 22 тысячи репостов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Видео дня

Репортаж он вел в центра Киева – Майдане Независимости. Журналист рассказывал об угрозах возможного вторжения российской армии на территорию украинского государства.

"Включение на шести языках от Киева до AP (Associated Press. – Ред.). В таком порядке: английский, люксембургский, испанский, португальский, французский и немецкий", – написал он.

Филиппу Кроутеру 41 год, он работает в Associated Press и является официальным членом Ассоциации корреспондентов Белого дома. Журналист свободно владеет шестью языками.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский журналист канала Fox News попал на Донбассе под обстрел террористов прямо во время прямого включения. Украинские военные, которые сопровождали репортера, попросили его не отставать и сказали: "Та бегите, говорю, й*б твою мать бл**ь".