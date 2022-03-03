Жизнь продолжается: в Киеве и Авангарде две пары влюбленных сыграли свадьбу. Фото

За семь дней войны украинцы продемонстрировали, что они являются лучшей нацией мира. В городах, защищающихся от обстрелов российских оккупантов, длится жизнь, полная любви и человечности – в бомбоубежищах рождаются дети, а молодожены становятся на ружье счастья под грохот канонады.

Так, 2 марта состоялись две свадьбы: одна в Киеве, а другая – в Одесской области. Об этом сообщает ТСН.

В столице Украины поженились начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля и генеральный продюсер информационного вещания Общественного вещания Ангелина Карякина.

По законам военного положения брак факт заключения брака молодоженам показал начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции, полковник полиции Евгений Жуков.

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"В это нелегкое для страны время, мы должны приспосабливаться к этим глупым обстоятельствам, которые вокруг нас. Ракеты, бомбы, арта, танки, кровь и смерть. И это в 2022 году и на нашей Богом данной земле! Поэтому по законам военного положения, я как командир подразделения засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима Юрия Зозули и его невесты Ангелины – . Документ, подпись, печать - предоставляю! Поздравляю друзья, будьте счастливы! И пройдите всю войну и останьтесь живы! полковник.

Еще одна свадьба во время войны состоялась в поселке Авангард возле Одессы. Полицейский Владислав Клевец женился на своей любимой Наталье.

Когда в ЦНАПе началась свадебная церемония, взвыли сирены, которые возвестили о воздушной опасности. Поэтому пришлось прерваться и спускаться в бомбоубежище. Там молодожены и оформили брак.

"Мы непобедимы! В бомбоубежище рождаются новые семьи! Администратор Авангардовского ЦНАП Елена Шрамко зарегистрировала брак Клевец Владислава и Натальи. Роспись начали в помещении ЦНАПа, но получили сигнал "Тревога" и все перешли к бомбоубежищу. И уже здесь Владислав и Натал мужем и женой", - сообщили Авангардовскому поселковому совету.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне во время обстрелов в бомбоубежище родилось двое детей.