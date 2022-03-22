'Живи ради Беларуси, а не умирай ради России': беларусы устроили флешмоб против войны. Фото

Жители Беларуси организовали флешмоб против войны с Украиной. В столице страны Минске распространяют листовки с призывами к гражданам отказаться от мобилизации.

Фото таких листовок показали в соцсетях. "Сябры (белор. "друзья", – ред.), говорят, что по Минску таких листовок – масса, а ваш тиранишка Лукашенко дает приказ коммунальщикам срывать и уничтожать их!", – написала в Facebook блогер Светлана Кушнир.

Она добавила, что массовый флешмоб против участия белорусов в войне на стороне российских оккупантов против Украины проходит по всей Беларуси. "Прозревайте, сопротивляйтесь, отказываетесь участвовать в кровавом преступлении Путина!", – призвала блогер.

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В листовках, которые люди расклеивают во дворах, подъездах и на досках объявлений, говорится: "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России".

Также отмечается, что Лукашенко обменял Путину жизни белорусских граждан "на пожизненное президентство". В листовках белорусы призывают не становиться оккупантом и саботировать мобилизацию.

"Не едь на войну! Пусть сын Лукашенко воюет! Беларусь – партизанский край, а не страна оккупантов! Спаси своих родных! Нет войне в Украине!", – говорится в листовках.

Как известно, с территории Беларуси оккупанты РФ совершают обстрелы мирного населения Украины. Кроме того, ранее сообщалось об угрозе вторжения белорусских войск с целью поддержки российского агрессора, который терпит неудачу в войне.

21 марта Беларусь заявила об отводе десантников от границы с Украиной, хотя, по мнению аналитиков, говорить об отказе Лукашенко воевать против нашей страны пока рано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на посольстве Беларуси в Лондоне появился рисунок с изображением Путина и Лукашенко в крови. Кроме того, накануне в столице Британии здание посольства РФ подсветили цветами флага Украины.

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