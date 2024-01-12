Жителям Прикарпатья обещают отсрочку от мобилизации: что нужно делать

Прикарпатцев призвали помочь со строительством фортификационных сооружений Донецкой области. За это им предлагают приличную заработную плату и отсрочку от мобилизации.

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Об этом рассказал заместитель председателя Ивано-Франковской ОВД Вадим Созоник. По его словам, соответствующая специальность не нужна.

Власти Ивано-Франковска уверяют, что в области есть вся необходимая техника, не хватает только людей. Всего нужно 300 человек. Людей обеспечат жильем и питанием.

Заработную плату обещают в размере 20 тысяч гривен. "Те, кто согласится помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства", – подчеркнул Созоник.

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