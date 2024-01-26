Жителям Доброполья в Донецкой области выдали гуммопомощь от Фонда Рината Ахметова

Две тысячи наборов с продуктами длительного хранения прибыли в Доброполье Донецкой области. Продовольственная поддержка предназначена для многодетных семей и семей, в которых есть дети с инвалидностью. Выдача помощи уже производится.

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Добропольская городская военная администрация выразила Фонду Рината Ахметова благодарность "за системную поддержку и важную помощь в это нелегкое время".

В составе каждого набора – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны фонд передал почти 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.