Жителям Белозерской общины выдадут гуманную помощь от Фонда Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова продолжают доставлять гуманитарные грузы в прифронтовые районы Донецкой области, снабжая людей самым необходимым. Недавно очередная партия с почти 4 тысячами продуктовых наборов поступила в Белозерскую общину.

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Местные жители и переселенцы, которые обращаются за помощью, благодарят Фонд и признаются, что эта поддержка на сегодняшний день очень важна для них. Выдача продовольственных наборов продолжается и по сей день.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 153 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.