Жителям Белицкого в Донецкой области выдали продпомощи от Фонда Рината Ахметова

Продуктовые наборы начали получать жители Белицкого Донецкой области. В первую очередь речь идет о многодетных семьях и семьях, в которых есть дети с инвалидностью. Для них Фонд Рината Ахметова передал 2 тысяч наборов с продуктами длительного хранения.

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В составе каждого набора – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло. Этой помощи люди ждут, для многих это весомая поддержка в жизни.

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.