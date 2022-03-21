Жительница Ирпеня, которая вместе с дочкой и военным ВСУ попала на обложку ТІМЕ, встретилась с его семьей. Видео

На обложку американского журнала TIME попала украинка из Ирпеня вместе с воином ВСУ, который держал на руках ее маленькую дочь во время эвакуации из обстреливаемого оккупантами города. Выехав на Ривненщину, молодая семья встретилась с родными солдата.

Выяснилось, что защитнику всего 19 лет, его зовут Владислав. Об этом сказано в материале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она начала сильно плакать, и он взял ее на руки и просто начал успокаивать", – рассказала девушка о событиях того дня.

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Молодые супруги очень переживали за военнослужащего, а после первого сюжета на телевидении он сам отозвался в соцсети. Журналисты помогли отыскать семью бойца, которая тоже, как оказалось, живет в Ривненской области.

После этого состоялась долгожданная встреча и люди, сбежавшие с ребенком из Ирпеня, смогли лично поблагодарить родителей за то, каким чутким вырос их сын.

Родные солдата не знали, что он находится в столь опасном месте и были ошеломлены, увидев его на обложке TIME. Семья им очень гордится и ждет, чтобы военнослужащий как можно скорее вернулся домой живым и невредимым.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Ирпеня, разрушенного российскими оккупантами города в Киевской области, сумел выбраться из него. Муж захватил с собой двух коров и дошел до Коростышева.

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