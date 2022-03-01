Жительница Донбасса попросила прощения у Украины: мы ввели 'троянского коня' с иностранными войсками

Жительница временно оккупированного Донбасса попросила прощения у Украины за то, что под предлогом "защиты" псевдореспублик российские войска вторглись к нам в страну. Она подчеркнула, что события 2014 года стали "троянским конем" для российских войск.

Также женщина заявила, что существенную пропагандистскую роль сыграла Православная церковь московского патриархата. Обращение жительницы Донбасса опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хочу попросить прощения за себя и за своих знакомых за воодушевление этим клятым референдумом 11 мая 2014 года, который послужил троянским конем. Мы ввели троянского коня с иностранными войсками на территорию Украины", – говорит женщина.

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Также она заявила, что большинство людей молчат, потому что несогласных с путинской политикой просто расстреливают.

"Это мнение уже давно было сформировано здесь, но у меня лично оно не проявлялось из-за инстинкта самосохранения, потому что на нашей фюрерской территории за это расстреливают. Но сегодня этот страх у меня подавляет чувство стыда за свое поведение. Простите нас, пожалуйста. Мне очень стыдно за этот фурункул, который создали этими двумя "ЛНРами", "ДНРами", который прорвался вот такими событиями сейчас", – рассказала женщина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после атаки на мирный Харьков Россия является государством-террористом. За это она должна отвечать в международных судах.

Накануне, 28 февраля мирные кварталы города оккупанты атаковали "Градами", вследствие чего погибло большое количество гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шестой день войны российские оккупанты потеряли уже более 5,7 тыс. человек, а также почти 200 танков.

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