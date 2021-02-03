Жительница 'ДНР' показала 'кромешный ад' в Горловке. Видео 18+

Жительница временно оккупированной Россией Горловки показала состояние дорог в центре города.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист и представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы Денис Казанский. Он отметил, что дороги в городе всегда были плохими, но сейчас там "кромешный ад" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Это Горловка, ребятки. Центральная улица. Это пи**ец, как тут ездить на мотоцикле? Если ты не местный, и поедешь вон туда – тебе "крышка". Нужно ехать на машине по рельсам, как трамвайчик, ровненько", – комментирует местная жительница.

В свою очередь Казанский уточнил, что до войны часто бывал в Горловке.

"Дороги там всегда были плохими, но то, что мы видим сейчас – это какой-то кромешный ад. Не может так выглядеть асфальт в центре двухсоттысячного города. Самое потрясающее, что кто-то каждый день берет автомат и идет в окоп за это воевать. Еще и гордится небось, что удалось отстоять эти колдобины", – возмутился журналист.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика, 18+

(Видео – Telegram Дениса Казанского)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский показал качество дорог во временно оккупированном Луганске – дорожное покрытие находится в плохом состоянии. На кадрах тогда был изображен автомобиль, который провалился в одну из ям.