Жители Тернопольщины собирают подписи за закрытие неба

Более 10 дней идет война россии против Украины. В течение этого времени агрессор безжалостно атакует с воздуха. В результате обстрелов и авиаударов страдает не только критическая инфраструктура страны, но и мирное население. В борьбе против оккупантов обычные люди начинают объединяться. Так, жители Тернопольщины собирали подписи за закрытие неба над Украиной.

В очередной раз к Европейским лидерам с подобной просьбой обращаются люди из разных уголков нашего государства. Так, по сообщению Офиса президента Украины, 5 марта 2022 сотни жителей Тернопольщины подписали подобную петицию.

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"Нас бомбят. Мы очень боимся за своих детей и внуков. Поэтому просим весь мир нас услышать. Закройте небо над Украиной, чтобы нас не бомбили. Мы не хотим покидать свои дома. Мы хотим, чтобы настал конец войне. Хотим только мира", - обращается Людмила Савчук, которая была вынуждена переехать с детьми и внуками из Киева в Тернополь, спасаясь от войны.

Местные жители активно поддержали сбор подписей, поскольку достижение поставленных целей необходимо для сохранения жизней украинцев и скорейшей остановки страны-агрессора.

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