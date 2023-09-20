Жители прифронтовой Великой Новоселки получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Большая Новоселка - поселок в Волновахском районе, жителям которого передал продуктовые наборы Фонд Рината Ахметова. Еще в начале лета за этот населенный пункт шли ожесточенные бои. Война до сих пор очень близко отсюда.

Купить продукты местным жителям очень тяжело, ведь ситуация со снабжением в регионе сложная. Поэтому гуманитарная помощь не только поддержка, но и основа для выживания.

"Я наблюдала за тем, как помогают людям еще до войны. Тем, кому это было нужно тогда. Мы же тогда ни в чем не нуждались, у нас все было. И думала, какое счастье, что есть такие добрые люди. А когда это коснулось нас …Мы выжить без этой помощи просто не сможем", — говорит местная жительница.

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В каждом наборе продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 285 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".