Жители прифронтовой Дружковки получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Дружковке, которая находится всего в двух десятках километров от столкновения, продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Только за последний месяц Фонд доставил жителям прифронтовой общины почти 5,5 тысячи продуктовых наборов.

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Звуки взрывов, раздающихся с окрестностей города, можно услышать практически каждый день. Несмотря на это, горожане держатся, и благодарят за каждый переданный продовольственный набор.

"Помощь от Фонда Рината Ахметова получаем впервые, очень благодарны за поддержку", - делится местная жительница.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.