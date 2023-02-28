Жители прифронтовой Дружковки получили помощь от Фонда Рината Ахметова
В Дружковке, которая находится всего в двух десятках километров от столкновения, продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Только за последний месяц Фонд доставил жителям прифронтовой общины почти 5,5 тысячи продуктовых наборов.
Звуки взрывов, раздающихся с окрестностей города, можно услышать практически каждый день. Несмотря на это, горожане держатся, и благодарят за каждый переданный продовольственный набор.
"Помощь от Фонда Рината Ахметова получаем впервые, очень благодарны за поддержку", - делится местная жительница.
Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.
За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.