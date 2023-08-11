Жители Покровска начали получать помощь от Фонда Рината Ахметова

Жители Покровска начали получать продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова отправил в Покровск Донецкой области 6 тысяч продуктовых наборов. В настоящее время началась выдача для горожан. Среди них и пострадавшие 7 августа во время российской воздушной атаки на город.

В составе гуманитарной помощи продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Это ожидаемая поддержка для многих семей, проживающих в прифронтовом регионе.

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 270 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".