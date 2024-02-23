Жители Максимилиановки в Донецкой области получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Жители Максимилиановки Донецкой области, расположенной неподалеку от линии фронта, и известная в народе как "Мексика", получили наборы с продуктами первой необходимости. Их людям передал Фонд Рината Ахметова.

Еще в прошлом году отсюда эвакуировали последнего ребенка. Люди постарше – держатся, несмотря на обстрелы и необходимость жить в укрытиях. Говорят, что не в силах оставить жизнь, которую строили своими руками.

"Очень рада, что вы приехали с помощью. Люди здесь действительно в ней нуждаются", – заявила одна из жительниц "Мексики".

Женщина рассказала, что в день, когда привезли помощь в Максимилианке, было относительно тихо.

"Прилетело только в магазин, он с другой стороны… У меня раньше два дома побило. Чудом осталась жива. Спасибо за помощь. Мы благодаря ей держимся", – сказала местная жительница.

В продуктовый набор, который передали людям, входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил 332 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов.

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.