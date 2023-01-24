Жители Донбасса получили партию обогревателей от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать людям, которые с началом войны были вынуждены покинуть родные дома. Недавно очередная партия обогревателей от Фонда прибыла в Донецкую область, где из-за постоянных обстрелов сложилась непростая ситуация с отоплением и газоснабжением.

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Эти приборы были переданы переселенцам, которые в настоящее время проживают в общежитиях и центрах компактного проживания внутри перемещенных лиц.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.

Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова будет передано 1000 таких устройств.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.