Жители Донбасса получили обогреватели от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова, кроме системной продовольственной помощи, продолжает снабжать переселенцев в разных областях Украины обогревателями. Недавно очередная партия незаменимых в зимний период приборов была отправлена в Донецкую область.

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В первую очередь они были переданы в общежития и центры компактного проживания внутренне перемещенных лиц, где ныне проживает большое количество переселенцев.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.

Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова будет передано 1000 таких устройств.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.