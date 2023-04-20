Жители деоккупированных поселков Николаевщины получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал жителям Николаевской области около 4 тысяч продуктовых наборов.

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Выдачи проходили в Александровке Гороховской территориальной громады. За наборами приезжали люди, живущие в 19 населенных пунктах этой общины.

Все эти села и поселки с марта по ноябрь 2022 года были заняты российскими войсками. Люди до сих пор приходят в себя после испытаний оккупации — и возрождают здесь жизнь.

В продуктовых наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. То есть, все то, что легко готовится и может долго храниться.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".