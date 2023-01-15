Жители Белозерской общины Донецкой области получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова совершили очередной гуманитарный рейс в Донецкую область. На этот раз продовольственная помощь поступила жителям прифронтового Белозерского.

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Жители общества получили от Фонда почти 4 тысячи продовольственных наборов.

В каждом из них есть питательная и сытная пища: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны, Фонд Рината Ахметова передал почти 153 тысячи наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке akhmetovfoundation.org/s/7aa3b2