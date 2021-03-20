Жителей Ивано-Франковска призвали присоединиться к требованию национализировать бизнес Медведчука. Видео

19 марта в Ивано-Франковске на улице Надречной, активисты пикетировали заправку Glusco, которая по их словам является частью бизнеса Виктора Медведчука и его партнеров братьев Белзов.

Как сообщили участники акции, их цель – поддержать санкции, которые вводит президент Зеленский против Виктора Медведчука, пишет "Місто".

Всеукраинская акция с требованием закрыть и национализировать бизнес Медведчука в Украине, присоединиться к которой призывают активисты в Ивано-Франковске, началась сегодня, 20 марта, в 17.00.

"В субботу, 20 марта в 17:00 приезжай на заправку Glusco, поддержи решение Президента о санкциях Медведчука - требуй закрытия заправок Белзов Glusco", - говорится в анонсах. - Всеукраинская акция "Чистая Украина без Медведчука" пройдет в знак протеста против московского бизнеса в нашей стране. Приезжай, по сигналу, мы должны показать, что нам не безразлично, что нас много, что медведчуковский бизнес не пройдет. Путин – Медведчук - Белзы - это цепь кровавого бизнеса на Прикарпатье. Этот бизнес финансирует украинского врага, который убивает наших ребят в АТО. В субботу 20 марта 2021 проводим акцию за закрытие всех их ячеек на Прикарпатье. Встречаемся возле ресторана "Cruce de Gustos" - "Пересечение вкусов" по адресу ул. Мира, 60, Драгомирчаны, Ивано-Франковская область", – призвали активисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля о введении персональных санкций против ряда физических лиц. В санкционный список попали, в частности, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга, телеведущая Оксана Марченко. Обоих подозревают в финансировании терроризма в ОРДЛО.