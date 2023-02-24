''Жестокость никогда не одолеет свободу свободных'': Байден в годовщину войны объяснил, почему Россия обречена на поражение в Украине

Президент США Джо Байден обратился к украинцам в годовщину широкомасштабного вторжения страны-агрессора России. Он подчеркнул, что жестокость никогда не одолеет свободу свободных.

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Именно поэтому Россия обречена на поражение в Украине. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте президента США.

Байден отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин никогда не уничтожит любовь людей к свободе.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся воссоздать империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не одолеет свободу свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда", – подчеркнул он.

Следует отметить, что к украинцам в годовщину развязанной Россией полномасштабной войны 24 февраля обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что последний год научил нас правилу, что за каждое завтра нужно бороться. Глава государства назвал этот период годом мужества, неравнодушия, боли и надежды одновременно, а еще – несокрушимости нации.

Кроме того, в годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что девять лет войны сделали народ Украины прочнее бетона и стали. Основа нашей стойкости – героизм рядовых украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в годовщину российского вторжения обнародовал видео о простых украинцах, ставших героями во время войны. По словам главы государства, они разрушили надежды России на то, что украинский народ безропотно подчинится агрессору.