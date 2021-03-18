Жены Медведчука и Козака подали иски в Верховный суд из-за санкций СНБО

Телеведущая Оксана Марченко, жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также Наталья Лавренюк, гражданская жена однопартийца Медведчука Тараса Козака, подали иски в Верховный суд Украины, чтобы обжаловать введенные против них санкции СНБО.

Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба суда. Новые исковые заявления поступили в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Жены народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" пытаются оспорить указ президента Украины от 19 февраля 2021 года, которым было введено в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Иску Лавренюк, который поступил 17 марта, присвоен регистрационный номер дела № 9901/80/21.

Иску Марченко (его телеведущая подала 16 марта) присвоен регистрационный номер дела № 9901/74/21.

Добавим, 16 марта иск об обжаловании санкций СНБО против него в Кассационный административный суд ВС подал и сам Медведчук.

Напомним:

Журналисты "Схем" ранее писали, что Лавренюк, гражданская жена правой руки Медведчука Козака, владеет частью нефтяного бизнеса в России совместно с Марченко и Медведчуком. В декларации член ОПЗЖ свою спутницу не внес.

Также журналисты обнаружили у Лавренюк квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы – Knightsbridge Privat Park.

Кроме того, у Лавренюк нашли паспорт России, полученный в марте 2015 года, и десятки дорогих объектов недвижимости.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.