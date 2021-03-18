Жены Медведчука и Козака подали иски в Верховный суд из-за санкций СНБО
Телеведущая Оксана Марченко, жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также Наталья Лавренюк, гражданская жена однопартийца Медведчука Тараса Козака, подали иски в Верховный суд Украины, чтобы обжаловать введенные против них санкции СНБО.
Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба суда. Новые исковые заявления поступили в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.
Жены народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" пытаются оспорить указ президента Украины от 19 февраля 2021 года, которым было введено в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны.
Иску Лавренюк, который поступил 17 марта, присвоен регистрационный номер дела № 9901/80/21.
Иску Марченко (его телеведущая подала 16 марта) присвоен регистрационный номер дела № 9901/74/21.
Добавим, 16 марта иск об обжаловании санкций СНБО против него в Кассационный административный суд ВС подал и сам Медведчук.
Напомним:
Журналисты "Схем" ранее писали, что Лавренюк, гражданская жена правой руки Медведчука Козака, владеет частью нефтяного бизнеса в России совместно с Марченко и Медведчуком. В декларации член ОПЗЖ свою спутницу не внес.
Также журналисты обнаружили у Лавренюк квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы – Knightsbridge Privat Park.
Кроме того, у Лавренюк нашли паспорт России, полученный в марте 2015 года, и десятки дорогих объектов недвижимости.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.
Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.
19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.
Государство также через суд вернуло под свой контроль часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которым завладели лица, связанные с Медведчуком.