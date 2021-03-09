Если бы большинство из политического руководства нашего государства в 2014 г. составляли женщины, то допустили бы они расстрелы на Майдане, или сдачу Крыма без малейшей борьбы, или доверились бы российским офицерам, которые дали зеленый коридор нашим бойцам под Иловайском, который стал для украинских воинов братской могилой? Стает очевидным, что в истории Украины женщины должны были бы играть намного большую роль в принятии государственно важных решений, потому что они имеют от природы лучшую интуицию и понимание, когда нужно маневрировать, а когда стать на смерть в защите национальных интересов.

Когда в борьбе с российскими оккупантами не хватало мужчин, то украинские женщины, не сомневаясь пришли на фронт и подставили свое плечо в борьбе за территориальную целостность Украины. Их активное участие в защите Родины вдохновляло и мужчин. Сегодня в Украине приблизительно 16,5 тысяч защитниц Украины и эта цифра постоянно растет, потому как война на Востоке продолжается. Все это создает новые вызовы перед государством и обществом, поэтому поддержка ветеранок, которые возвращаются с войны, есть важным заданием, отдельным направлением работы профильного министерства.

Особенность украинок в том, что они есть очень активными членами нашего общества. Когда началась война, многие из них оставили работу и встали на защиту страны в Вооруженных Силах, либо стали волонтерками. Сейчас у нас ситуация, когда, женщины, которые имеют опыт боевых действий, после демобилизации очень часто имеют проблемы с трудоустройством, получением медицинской и психологической помощи. Поэтому "международный опыт организации таких процессов есть очень важным для нас. Объединив усилия, мы можем сделать все возможное для увеличения возможностей для реабилитации наших женщин и их дальнейшего развития", - подчеркнула глава Минветеранов Юлия Лапутина во время встречи с Представительницей ООН Женщины в Украине Эрикой Квапиловой, которая в свою очередь считает, что защита прав женщин-ветеранок, есть одним из приоритетных направлений работы их организации в Украине. - Мы имеем большой международный опыт помощи женщинам в профессиональной адаптации и готовы поделиться ним с вами. Это может быть организация совместных просветительских учебных проектов с целью социализации женщин-ветеранок в процессе их интеграции из военной в гражданскую жизнь. Представительством ООН в Украине постоянно проводятся исследования по вопросам проблематики женщин. Результаты этих исследований могут помочь во время разработки государственной политики и соответствующих законопроектов.

Любовь к Украине от ветеранов АТО, как мужчин, так и женщин, передалась к их детям. В помещении Закарпатской научной областной библиотеки им. Ф.Потушняка проведена выставка художественных произведений Елизаветы Кондратенко, дочери ветерана АТО. Семья девочки – переселенцы из Донецкой области, отец Михаил после боев на Донбассе проходит службу в Чопском пограничном отряде, мама Елена – заведующая

Закарпатского областного государственного нотариального архива. В семье воспитывается три дочери, Елизавета самая младшая среди них. Вся семья пример того, как несмотря на кардинальные перемены в жизни, что произошли после начала войны на востоке Украины и потери родного дома, нашла в себе силы начать новую жизнь. Эта семья яркий пример стойкости и силы духа. Младшая Елизавета через ухудшение состояния здоровья потеряла возможность различать цвета. Но она взялась за кисточку и рисует картины. Работы девочки наполнены светлостью и яркостью, что поощряют фантазии о продолжении историй, представленных в картинах.

Еще один яркий пример - в Броварах открылась фотоэкспозиция "Ангелы и берегини", которая разместилась в городском культурном центре "Прометей" и состоит из фотобанеров. На каждом из них изображены дети с инвалидностью, а в роле берегинь – женщины-ветеранки АТО, которые занимаются проблемами детей с инвалидностью из временно оккупированных территорий. Эти женщины наравне с мужчинами защищали Украину на передовой, а теперь продолжают оберегать мир на украинской земле.

Наверное, стоит каждый день говорить о женщинах-героинях и помнить их участие в войне. Потому что равные возможности женщин в защите страны – равные возможности в строительстве мира!

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