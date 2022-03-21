Женщина-ветеран Второй мировой: я бы никого не хотела убивать, но на Путина рука бы не дрогнула. Видео

Легендарная разведчица из Винницы, 98-летняя ветеран Второй мировой войны Ольга Твердохлебова готова взять в руки оружие и защищать Украину от российских фашистов. Смелая женщина заявила, что у нее не дрогнула бы рука, чтобы убить военного преступника Путина.

Видео о храброй украинке сняло "Общественное Винница". Госпожа Ольга, прошедшая ужас войны 80 лет назад, назвала Путина "шакалом", а его кровавую "спецоперацию" братоубийственной войной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на преклонный возраст, женщина имеет хорошее зрение, разряд по гимнастике и легкой атлетике, она награждена отличием "Ворошиловский стрелок" за точную стрельбу из пистолета.

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"Я хорошо вижу, могу держать автомат в руках, так что я могу пойти и пользу принести", – заявила Ольга Твердохлебова, пытаясь записаться в оборону.

Однако, учитывая возраст, женщину не взяли в ряды ВСУ. Она же говорит, что у нее не дрогнула бы рука на "шакала" Путина, у которого "видно, что-то чокнулось".

Не больше симпатий у украинки и к Лукашенко. Она назвала его предателем и "шестеркой Путина".

Ольга Твердохлебова не теряет надежду достучаться до матерей российских военнослужащих, с оружием в руках пришедших на нашу землю.

"Мамы в России, станьте стеной и защитите своих детей", – призвала их украинка.

Ольга считает, что эта братоубийственная война образовала огромную пропасть между нашими народами. Она уверена, что победа будет за Украиной.

"Я чувствую, что еще может неделя, возможно немного больше, и победа будет за нами. Победа будет только за нами, потому что мы на своей земле!", – подчеркнула Ольга.

Ольга Твердохлебова пошла на войну, когда ей едва исполнилось 17, дописав себе несколько лет. В 18 лет она стала разведчицей, попав в тыл неприятеля в Польше.

Она обнаружила и передала точные координаты завода, производившего оружие для фашистов, за что получила Красную звезду. А медаль "За отвагу" в 1944 году ей дали посмертно, считая, что она погибла.

Но она не только выжила, но и 8 мая 1945 поставила свою подпись на Бранденбургских воротах. Уже в 1946 ее вызвали в Москву и там вручили награду.

Бок о бок стоявшая в бою с россиянами, ветеран войны в свои 98 лет даже представить не могла, что они пойдут войной на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Ирпеня, которая вместе с дочерью и украинским защитником попала на обложку ТІМЕ, встретилась с его семьей.

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