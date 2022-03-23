Женщина, распространившая фейк об украинских беженцах в Германии, извинилась: заявила, что 'попала в ловушку'

Женщина, которая рассказала о якобы нападении "украинских беженцев" на 16-летнего молодого человека в немецком городе Ойскирхен, призналась, что эта история оказалась неправдой. Ранее полиция немецкого Бонна предупредила о распространении в Сети этого фейкового видео.

Об этом сообщает DW. Недавно в Telegram-канале, распространяющем российскую пропаганду о войне России против Украины и об украинских беженцах в Европе, появилось видео, на котором некая женщина рассказывает историю, услышанную от "подруги".

По ее словам, украинские беженцы якобы до полусмерти избили "16-летнего мальчика по имени Даниэль" на вокзале, а затем он якобы умер в больнице. Но ни кадров "нападения", ни каких-либо других подтверждений сказанного в ролике не приводилось.

Видео дня

В полиции Бонна, отвечающей за расследование тяжких уголовных преступлений в регионе, подчеркнули, что не располагают информацией "о столь серьезном нападении и тем более о случае со смертельным исходом".

Позже женщина записала новое видео, в котором извинилась за дезинформацию. По ее словам, человек, от которого она, предположительно, услышала фейк, "ненавидит украинцев, и такой историей решил сделать хуже". Она добавила, что была введена в "заблуждение".

Полиция Бонна на данный момент ведет расследование этого инцидента и устанавливает личность женщины. Там также призвали тщательно проверять всю информацию, особенно из соцсетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 20 марта, в немецком городе Гамбурге на акцию в поддержку Украины вышли около трех тысяч человек. Активисты призвали закрыть небо над Украиной и протестовали против военного вторжения оккупантов РФ. Кроме того, демонстрация была направлена против угрозы, связанной с возможностью атак российских войск на объекты атомной инфраструктуры в Украине.

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